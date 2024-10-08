Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta’dan anlamlı proje

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Deprem bölgesinde sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak, gençlerin sosyal yaşamını canlandırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta, bölgedeki sosyal çalışmalarını sürdürüyor. Gençler arasında basketbolun yaygınlaştırılması ve sporun teşvik edilmesi hedefiyle özellikle depremden etkilenen illerde çalışmalara başlayan TBF ve Türkiye Sigorta, şubat ayında protokolü imzalanan basketbol sahalarını yeni eğitim sezonunda gençlerin hizmetine açtı.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi kampüslerinde yer alan 3x3 formatındaki açık basketbol sahaları gençlerin spora erişimini artıracak.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporun iyileştirici gücüne yürekten inandıklarını belirterek, “En iyi rehabilitasyonun spor olduğunu biliyoruz. Bu açıdan, deprem bölgesinde gençler arasında basketbolun yaygınlaşmasını ve teşvik edilmesini çok önemsiyoruz. Bu tür projeler, gençlerimizin sosyalleşmelerine ve motivasyonlarını artırmaya yardımcı oluyor. 3x3 sahalarının kurulması, gençlerin spor yapma fırsatını artırarak, birlikte vakit geçirebilecekleri, takım ruhunu geliştirebilecekleri ve sporun keyfini çıkarabilecekleri alanlar sunuyor. Türkiye Sigorta ile 6 Şubat felaketinden etkilenen tüm illerdeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yoğun çaba gösterdik. Bu vesileyle aynı zamanda Basketbol Ligi ana sponsorumuz Türkiye Sigorta’ya da bir kez daha katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını, ayni ve nakdî desteğin yanı sıra deprem bölgesinde gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise, “Şubat ayında Türkiye Basketbol Federasyonu ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde protokolünü imzaladığımız ve ardından hızla yapımına başladığımız sahalarımızı, yeni eğitim-öğretim sezonu başlarken gençlerimizin kullanımına açıyoruz. ‘Spor birleştirir, birlik iyileştirir’ anlayışımızla, sigortacılık faaliyetlerimizin yanı sıra, bölgenin sosyal ve ekonomik anlamda yeniden toparlanmasına katkı sağladığımız için gururluyuz. Spor sadece bedenleri güçlendiren değil; aynı zamanda insanları birleştiren de bir unsurdur. Bu sahaların, gençlerimizin yeniden umutla ve enerjiyle geleceğe bakmalarına vesile olmasını temenni ediyoruz. Gençlerimizin sporla buluşması için hayata geçirdiğimiz bu projede destek ve katkılarından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu’na ve özellikle Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Bey’e teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.