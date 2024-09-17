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Turkcell'den 30'uncu yıl kutlaması için çekiliş kampanyası

17.09.2024 - 12:45 | Son Güncelleme :
Turkcell'den 30'uncu yıl kutlaması için çekiliş kampanyası | Genel Haberler

Turkcell, 30'uncu yıl kutlamaları kapsamında çekiliş kampanyası başlattı.

TURKCELL, 30'uncu yıl kutlamaları kapsamında çekiliş kampanyası başlattı. Tüm Turkcell’lilerin katılabileceği çekiliş başvuruları Turkcell mağazalarından yapılacak. 16 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kampanyanın büyük hediyesi 3 adet Togg olacak.

16 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelindeki 1.040 Turkcell mağazasından başvuru yapılabilecek çekiliş kapsamında; 3 adet Togg, 3 adet telefon, 200 tablet, 30 elektrikli scooter, 30 oyun bilgisayarı gibi hediyeler yeni müşterileri bekliyor. Turkcell 30. yıl çekilişine katılmak için mağazalarda yer alan kampanya katılım ekranından ad - soyad, telefon numarası, il ve ilçe bilgilerini doldurmaları yeterli olacak. Ayrıca her gün yeni bir çekiliş hakkı sağlanacak.

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‘ÇEKİLİŞE KATILACAK TÜM MÜŞTERİLERİMİZE BOL ŞANS DİLİYORUM’ 

Turkcell olarak, Türkiye’yi cepten ilk alo ile tanıştırdıkları günden bu yana geçen 30 yılda, bir mobil operatör olmanın çok ötesine geçtiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak bu özel seneyi müşterilerimizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. Yılın başından bu yana gigabyte’ları katladık, gençlere avantajlar-fırsatlar sunduk, keyifleri artırdık. Şimdi sırada Büyük 30’uncu Yıl Çekilişi var. Önümüzdeki 90 gün boyunca mağazalarımızdan yapabilecekleri başvuruyla bu heyecanlı çekilişe katılacak tüm müşterilerimize bol şans diliyorum” dedi.


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