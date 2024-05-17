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Turkcell 30.yılını iş ortaklarıyla kutladı

17.05.2024 - 14:27 | Son Güncelleme :
Turkcell 30.yılını iş ortaklarıyla kutladı | Genel Haberler

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 30. kuruluş yıldönümünde iş ortaklarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir araya geldi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve genel müdür yardımcılarının şirketin kilometre taşlarını değerlendirdiği etkinlikte yeni stratejiler ve şirketin geleceğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

1994 yılında cep telefonundan ilk ‘Alo’ ile iletişim teknolojilerinde yeni bir dönem başlatan Turkcell, 30’uncu kuruluş yılında iş ortaklarıyla KKTC’de buluştu. 14-16 Mayıs tarihleri arasında “Bir Olmak Tek Olmak” temasıyla gerçekleşen etkinliğe, yaklaşık 6000 çalışanı olan 616 iş ortağı katıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve genel müdür yardımcıları iş ortaklarıyla bir araya gelerek, 30 yılda imza atılan ilkleri değerlendirmenin yanı sıra şirketin önümüzdeki döneme ilişkin strateji ve hedeflerini de paylaştı.

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“30 YILDIR MÜŞTERİLERİMİZLE KURDUĞUMUZ GÖNÜL BAĞINI İŞ ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Geniş bir katılımın sağlandığı toplantıda konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in iş ortaklarıyla 30 yıldır tek ve bir olarak hareket ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Turkcell’in başarısının formülü tek vücut olmak, birlikte aynı duyguları hissetmek ve aynı hedefe hep beraber koşmak. En büyük kazancımız mağazalarımıza giren 41 milyon müşterimizle 30 yıldır kurduğumuz gönül bağı. Bu bağı kuran ve büyüten tüm iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Turkcell bugün sadece bir ses ve data operatörü değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital dönüşümünün lokomotifi ve dönüştürücü gücü. Ekosistemimizde çok değerli şirketler barındırıyoruz. Paycell, TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+, Turkcell Global Bilgi, Turkcell Superonline, veri merkezlerimiz, enerji santrallerimiz ve daha pek çok şirketimizle kişilere ve endüstrilere yenilikçi çözümler sunuyoruz. Milyonlarca insan gibi yüzbinlerce şirket de Turkcell’in güçlü altyapısı ve teknolojisiyle çalışıyor. Teknolojinin olduğu her yerde Turkcell var, her şey Turkcell’le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor. Önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojileri, siber güvenlik, veri ve enerji alanlarında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. En önemli hedefimiz Turkcell’den en az bir Turkcell daha çıkarmak. Bu hedefe de tüm paydaşlarımızla birlikte ulaşacağız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak küresel rekabetin iddialı oyuncusu olmaya devam edeceğiz.”

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TURKCELL İŞ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE SEKTÖRE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEK

Toplantının kapanış konuşmasında iş ortaklarına seslenen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal ise, “Önümüzdeki yıllarda hayatımızda yapay zeka, nesnelerin interneti, akıllı ev, 5G/6G, kurumsal teknolojiler, data gücü, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji gibi teknolojiler daha çok rol alacak. Bugün nasıl su içip yemek yiyorsak, sosyal medyada dolaşıyorsak, yarının dünyasında da bir yapay zeka içerikli robotla sohbet etmek, evinizi başka bir kıtadan yönetmek yeni normal olacak. Biz Turkcell olarak yatırımlarımızı geleceğin teknolojilerine yapıyor ve iş ortaklarımızla birlikte takım olarak sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz” dedi.


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