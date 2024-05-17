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Türk turizmciler Afrika’ya açılıyor

17.05.2024 - 09:41 | Son Güncelleme :
Türk turizmciler Afrika’ya açılıyor | Genel Haberler

TURİZM sektörü için katma değer üretmek, yeni pazarlar keşfetmek ve geliştirmek üzere Antalya Turizm Fuarı yaratıcısı GMT Fuarcılık tarafından tasarlanan Afrika Turizm Forumu, 20-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sharm El Sheikh Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Rixos Hotels Mısır, konaklama sponsorluğunda gerçekleşecek olan Afrika Turizm Forumu’nun açılışı, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli’nin katılımı ile yapılacak. Yaklaşık 30 ülkeden 2 bin davetli turizm profesyoneli, seyahat acenteleri ve turizm otoriteleri bu organizasyonda bir araya gelecek. GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, “Amacımız, Antalya Turizm Fuarı’nda olduğu gibi turizm sektörünün bileşenleri, turizm profesyonelleri, yatırımcıları ve dinamikleri için katma değer üretmek, yeni bakış açıları yaratılmasına zemin hazırlamak, ATF iş ve bilgi platformunu en verimli şekilde herkesin paylaşımına sunmaktır. ATF inovasyonumuz ile turizm sektörü ve paydaşları için çok verimli bir platform yarattık. Aynısını Afrika kıtasında bölge ve dünya turizm paydaşları için yapabileceğimize inanıyoruz. Afrika Turizm Forumu bu inovatif girişimin başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı.

 

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