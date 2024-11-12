Türk Telekom çalışanlarına yüzde 36.5 zam

Haberin Devamı

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 8.800 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi 28.02.2026 tarihinde sona ermek üzere akdedildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle, ilgili çalışanlarımıza;

- 31.08.2024 tarihinde almakta oldukları aylık brüt çıplak ücretlerine 01.09.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %36,50 oranında ücret artışı yapılmasına,

- Şirketimizde bir yılın üzerinde hizmeti olan çalışanlarımızın %36,50 oranındaki ücret artış oranlarının her 3 hizmet yılı için %1 oranı (%5 ile sınırlı) ilave edilerek uygulanmasına,

- 2025 yılı Mart ve Eylül aylarındaki ücret artış dönemlerinde ise oluşacak altı aylık enflasyon oranına, bu oranın %15'i kadar refah payı ilave edilmesi suretiyle bulunacak oranda ücret artışı yapılmasına karar verilmiştir."