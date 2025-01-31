Turizm gelirleri tarihi zirvede

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Turizm geliri 2024 yılında bir önceki yıla göre %8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 606 milyon 401 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %17'sini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Ziyaretçilerden elde edilen bu yılki gelirin 43 milyar 92 milyon 544 bin dolarını kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

TURİZM GELİRİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %14,5 ARTTI

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 13 milyar 650 milyon 267 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 137 milyon 769 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %19,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

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Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 9 milyar 941 milyon 310 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 708 milyon 957 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI 2024 YILINDA %9 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre %9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişi oldu. Bunların %15,4'ünü 9 milyon 599 bin 727 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yıllık olarak geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %11,6 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,6 artarak 13 milyon 917 bin 894 kişi oldu. Ziyaretçilerin %17,4'ünü 2 milyon 416 bin 884 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

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Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.



Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %28,8, yeme içme harcamalarının payı %19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %12,5 oldu. Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları %22,7, yeme içme harcamaları %7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları ise %0,9 arttı.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %27,2, yeme içme harcamalarının payı %20,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %13 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları %23,2, yeme içme harcamaları %26,3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları %5,2 arttı.

Yıllık olarak ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada %64,9 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize %69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.









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Bu çeyrekte ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada %62,4 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize %69,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.











TURİZM GİDERİ 2024 YILINDA %8,2 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, 2024 yılında %8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolar oldu. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,4 AZALDI

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %10,4 azalarak 2 milyar 131 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 739 milyon 794 bin dolarını kişisel, 391 milyon 535 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2024 YILINDA %2,9 ARTTI

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Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 2024 yılında %2,9 artarak 11 milyon 390 bin 520 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 680 dolar olarak gerçekleşti.



YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %14,3 AZALDI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,3 azalarak 2 milyon 691 bin 402 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 792 dolar olarak gerçekleşti.







