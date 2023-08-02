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Turistler kiralık eve yöneldi, oteller boş kaldı

02.08.2023 - 07:36 | Son Güncelleme :
Turistler kiralık eve yöneldi, oteller boş kaldı | Genel Haberler

Turistler kiralık evlere yönelince oteller istediği doluluğu yakalayamadı. Eşit şartlarda rekabet isteyen sektör temsilcileri kısa dönem kiralama sektörü için denetim ve vergi çağrısı yaptı. İstanbul’da da mülk sahipleri daha yüksek gelir için kısa dönem kiralamaya yönelince, kiralık ev arayanların seçenekleri azaldı. Şimdi gözler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı yeni düzenlemede.

Yaz tatili için Antalya’yı tercih eden yabancı turist, tatil maliyetini düşürmek adına rotayı Airbnb platformu üzerinden kiralanan evlere çevirdi. Turizm profesyonelleri, geçmiş yıllarda belli bir oranın altında kaldığı için dikkat çekmeyen uygulamanın 2023 yılında zirve yaptığını, bu yöneliminde otel ve pansiyonlardaki konaklama sayılarına ciddi biçimde yansıdığını kaydetti.

YÜZDE 19 KAYIP VAR

Yaşanan süreci, “Bıçak kemiğe dayandı” deyimiyle özetleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Hürriyet’e şu bilgileri aktardı: “Rakamlar ortada. Gecelemede yüzde 23 artış var ama oteller dolmadı. Neden? Çünkü bu yıl konaklamanın yaklaşık yüzde 19’u evlerde yapıldı. Hatta şunu da söyleyebilirim; yüksek gelir grubu olarak gördüğümüz ve otel villalarını tercih eden turist bile artık evlerde konaklıyor. Bu da orta segmentin üzerindeki otelleri ciddi biçimde etkiledi.

Turist böyle bir yöntemi tercih edebilir. Buna sözümüz yok. Ama bu işin denetimi olmalı. Bu işi yapanlar da bizim geçtiğimiz yollardan geçmeli. Dünyada bunun örnekleri var. Vergisini ödesin, denetimi yapılsın biz de onlarla rekabet edelim. Bu evleri tercih edenler daha önce bizim otellerimizde defalarca konaklamış, Antalya’yı bilen turistler. Bunun içinde Rus, Ukraynalı, İngiliz ve Alman var.”

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün günübirlik kiralama uygulamalarına dair açıklamalarda bulunmuş ve şu bilgileri aktarmıştı: “Biz bu konuda dünyadaki örneklere bakıyoruz. Dünyada nasılsa Türkiye’de de öyle olmalı. Günübirlik kiralama uygulamalarına karşı değiliz. Bu uygulamaları nasıl kendi içimize dahil ederiz? Ona bakıyoruz. Yeni düzenleme üzerinde hazırlıklarımız sürüyor. Yıl sonunda hazır olur. Günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak. Rekabette eşitliğin sağlanması için çok önemli bir konu.” Salim Uzun - Hürriyet


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