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TÜİK: Hizmet üretici fiyatları temmuzda arttı

29.08.2024 - 10:50 | Son Güncelleme :
TÜİK: Hizmet üretici fiyatları temmuzda arttı | Genel Haberler

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,77 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,77 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,05 arttı.

Hizmet üretici fiyatları; bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 66,34, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 59,35, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 77,10, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,37 arttı. Bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,33, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,97, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 9,78, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,85 arttı.


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