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Trump'tan memurlara "istifa edin" e-postası

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#X Şirketi#Donald Trump#Hükümet Verimliliği Bakanlığı
Trumptan memurlara istifa edin e-postası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 11:02

ABD Başkanı Donald Trump, tasarruf amacıyla memurlara 8 aylık tazminatları karşılığı istifa etmek isteyip istemediklerini soran bir e-posta yolladı.

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Başkan Donald Trump, Salı günü hükümette köklü bir değişiklik yapma yolunda attığı en radikal adımla, federal çalışanların çoğuna sekiz aylık tazminat karşılığında işlerini bırakma seçeneği sunan bir e-posta gönderdi. Anlaşmayı kabul etmek isteyen federal çalışanlardan, e-postaya "istifa" kelimesini yazarak yanıt vermeleri istendi.

NBC News'e konuşan üst düzey bir yönetim yetkilisi, Beyaz Saray'ın federal personelin yüzde 5 ila 10'unun istifa etmesini ve yaklaşık 100 milyar dolar tasarruf edilmesini beklediğini söyledi.

Memurlara yollanan bu e-posta Trump'ın federal fonların dondurulması yönündeki talebinin ardından geldi. Beyaz Saray'ın yardımları durdurma kararıyla trilyonlarca dolarlık federal hibe, kredi ve diğer yardımların askıya alınması ihtimali var. Ancak federal bir yargıç, kararın Salı öğleden sonra yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce askıya aldı.

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Öte yandan Elon Musk, Twitter'i devralıp ismini X olarak değiştirdikten sonra şirket çalışanlarına benzer bir e-posta yollamıştı.

Trump ve diğer Cumhuriyetçilerin seçimleri kazanmasına yardımcı olmak için 270 milyon dolardan fazla harcama yapan Musk, federal harcamalarda büyük kesintiler yapmayı amaçlayan yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na atandı.

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#X Şirketi#Donald Trump#Hükümet Verimliliği Bakanlığı

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