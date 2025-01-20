Trump'ın yemin töreninde ABD'nin en zengin milyarderleri boy gösterecek

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ABD Başkanı Donald Trump bugün yemin ederek ikinci dönemine başlayacak. Törene ABD'nin en zengin milyarderleri adeta çıkarma yapacak.

Trump'ın adeta sağ kolu haline gelen dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Instagram ve Facebook'u bünyesinde barındıran Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon kurucusu Jeff Bezos, törene katılacak en önemli isimler konumunda. Bu isimlerin yanında. Basında yer alan haberlere göre Google CEO'su Sundar Pichai, Apple CEO'su Tim Cook ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da katılmayı planladığı bildiriliyor.

Son zamanlarda Trump'ı destekleyen açıklamalarda bulunmalarına karşın, Amazon'un kurucusu Bezos ile Meta CEO'su Zuckerbeg'in Trump ile arası iyi değildi. Trump, birçok kez Bezos'a hakaret etmiş, Demokratları fonlamakla suçladığı Zuckerberg'i de bir keresinde açıkça hapse atmakla tehdit etmişti.

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Ancak Zuckerberg, Trump'ın seçim zaferinin ardından kendisi ile çalışmaya istekli olduğunu açıklamıştı. Amazon da Trump'ın yemin töreni için 1 milyon dolar bağışlamayı taahhüt etmişti. Öte yandan New York Times'a göre Trump, seçim zaferinden bu yana 200 milyon dolardan fazla bağış toplayarak rekor kırdı.

'TESLİM OLDULAR'

Trump'ın 2017'deki yemin töreninde ailesi dışında kimse fotoğraf kadrajına girmezken bu kez milyarderlerin boy göstermesi ABD basınında da oldukça geniş yer buldu.

Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, Trump'ın ikinci yemin törenine katılacak olan milyarderleri hedef aldı. Bannon, Pazar sabahı ABC'nin "This Week" programına katılarak milyarderler "yalvaranlar" olarak suçladı ve katılımlarını "resmi bir teslimiyet" olarak nitelendirdi.