×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Trump yeniden milyarderler listesinde

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#ABD#En Zenginler Listesi
Trump yeniden milyarderler listesinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 12:37

ABD Başkan adayı Donald Trump, medya girişiminin hisselerinin prim yapmasıyla birlikte Dünyanın En Zengin 500 kişisi listesine girdi.

Haberin Devamı

Donald Trump, medya girişiminin hisselerinin siyasi bahis piyasalarındaki oranlarla birlikte yükselmesiyle 6 Ağustos'tan bu yana ilk kez Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne yeniden katıldı.

Eski başkanın serveti Salı günü 6,5 milyar dolara yükselerek dünyanın en zengin 500 kişisi listesinde 481. sıraya yerleşti. Truth Social'ın sahibi olan Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) Eylül sonundan bu yana değerini neredeyse üçe katlayarak kağıt üzerindeki servetini artırdı.

Trump Media, Trump'ın bir sonraki ABD başkanı olma olasılığı üzerine bahis oynamak için bir vekil olarak işlem görüyor. Polymarket ve PredictIt bahis sitelerinde Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanacağına dair oranlar son haftalarda yükseldi.

Trump'ın net değeri, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Demokratların adayı olmasına yol açan Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ertesi günü olan 22 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Donald Trump#ABD#En Zenginler Listesi

BAKMADAN GEÇME!