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Trugo, Togg'u şarj etme ücretlerini açıkladı

30.03.2023 - 16:45 | Son Güncelleme :
Trugo, Togg'u şarj etme ücretlerini açıkladı | Genel Haberler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyat listesi yayımlandı. Buna göre kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.

Türkiye'nin yeri ve milli otomobili Togg büyük merakla bekleniyordu ve dün itibarıyla yapılan kurayla sahipleri belli oldu. Togg'larını teslim alacak kişiler büyük merak içindeyken Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu.

Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

TRUGO'DA FİYAT SABİT

Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu.

Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.

KATALOG DEĞERLERİNE GÖRE KİLOMETRE BAŞI ÜCRET 1,3 LİRA

Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Elektrikli araçlarda kilometre başına harcanan enerji fiyatı sürücünün kullanım alışkanlıkları ve dinamiklerine göre değişebiliyor. İçten yanmalı motorlarda da olduğu gibi performanslı kullanımda yakıt fazlalaşırken elektrikli araçlarda da bu durum gerçekleşiyor.
Klima ya da ısıtma sisteminin kullanımı, hava şartları, eğim, yol şartları, trafik yoğunluğu, sürücünün kullanım alışkanlıkları, aracın lastik donanımına kadar yakıt tasarrufunu olumlu ya da olumsuz etkileyecek pek çok madde bulunuyor.

Optimum kullanımda Togg için kısa menzil en uzun 314 kilometre olurken uzun menzil ise 523 kilometre olarak belirlenmiş. Bu menziller kullanıma ve diğer unsurlara bağlı olarak uzayıp kısalabilir. Bu da kilometre başına harcanan enerji ücretini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir.


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