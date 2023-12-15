Trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10'luk artış | Genel Haberler

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Ocak 2024 için yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

Zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı karara göre 2023 yılı Aralık ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin, 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

SEDDK'nin konu ile ilgili yayımladığı Genelge, internet sitesinde yayımlandı.

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Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2023 yılı Aralık ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.

Genelge 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkam yürütülecek.

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