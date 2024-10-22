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Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#Araç#Sayı
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 10:34

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %54,2, motosiklette %27,4, otobüste %16,6 artarken özel amaçlı taşıtta %31,6, traktörde %15,9, otomobilde %14,9, kamyonda %3,8 ve kamyonette %3,7 azaldı.

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Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %56,8'ini motosiklet, %29,5'ini otomobil, %7,9'unu kamyonet, %2,9'unu traktör, %1,6'sını kamyon, %0,9'unu minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,5 ARTTI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %28,4, traktörde %5,2, motosiklette %4,3 artarken özel amaçlı taşıtta %52,4, otobüste %17,1, otomobilde %5,3, kamyonette %4,8 ve kamyonda %1,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %6,9 ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %54,2, motosiklette %27,4, otobüste %16,6 artarken özel amaçlı taşıtta %31,6, traktörde %15,9, otomobilde %14,9, kamyonda %3,8 ve kamyonette %3,7 azaldı.

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TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 30 MİLYON 678 BİN 293 OLDU

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,0'ını otomobil, %19,6'sını motosiklet, %15,2'sini kamyonet, %7,3'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

EYLÜL AYINDA 992 BİN 171 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,4'ünü otomobil, %14,8'ini kamyonet, %11,5'ini motosiklet, %2,8'ini traktör, %1,9'unu minibüs, %1,9'unu kamyon, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EYLÜL AYINDA 62 BİN 677 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,0'ı Renault, %8,9'u Fiat, %6,6'sı Volkswagen, %5,5'i Toyota, %5,5'i Hyundai, %5,5'i Opel, %4,9'u Skoda, %4,6'sı Mercedes-Benz, %4,5'i Peugeot, %4,0'ı BMW, %3,6'sı Citroen, %3,5'i Dacia, %3,3'ü Nissan, %3,1'i Kia, %3,1'i Honda, %2,9'u Chery, %2,3'ü Ford, %1,8'i Audi, %1,3'ü Volvo, %1,1'i Mini ve %11,9'u diğer(2) markalardan oluştu. 

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 1 MİLYON 961 BİN 456 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adet artış gerçekleşti. 

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OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %16,7'si 1301-1400, %12,9'u 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. 

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 288 BİN 615'İ GRİ RENKLİ

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,8'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,1'i mavi, %6,0'ı kırmızı, %2,9'u yeşil, %0,8'i turuncu, %0,8'i sarı, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir.

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#Trafik#Araç#Sayı

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