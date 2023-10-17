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Toyota'nın 6 fabrikasında üretim durduruldu

17.10.2023 - 08:20 | Son Güncelleme :
Toyota'nın 6 fabrikasında üretim durduruldu | Genel Haberler

Toyota'nın Fujioka tesisinde meydana gelen patlama sonrasında Toyota Motor, 6 fabrikada faaliyeti geçici olarak durdurdu.

Dünya otomotiv devlerinden Toyota'nın fabrikalarını patlama sekteye uğrattı. Fujiko'da bulunan tesiste meydana gelen patlama nedeniyle Japonya'daki 6 fabrikada 10 üretim hattı faaliyetlerini durdurdu.

Patlama nedeniyle tedarikte güçlük yaşayan Toyota, fabrikaların Çarşamba günü açılıp açılmayacağına bugün karar verecek.

Toyota'nın halihazırda Japonya genelinde 14 montaj fabrikası bulunuyor.


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