Toyota'nın 6 fabrikasında üretim durduruldu | Genel Haberler

Toyota'nın 6 fabrikasında üretim durduruldu
Toyota'nın Fujioka tesisinde meydana gelen patlama sonrasında Toyota Motor, 6 fabrikada faaliyeti geçici olarak durdurdu.
Dünya otomotiv devlerinden Toyota'nın fabrikalarını patlama sekteye uğrattı. Fujiko'da bulunan tesiste meydana gelen patlama nedeniyle Japonya'daki 6 fabrikada 10 üretim hattı faaliyetlerini durdurdu.
Patlama nedeniyle tedarikte güçlük yaşayan Toyota, fabrikaların Çarşamba günü açılıp açılmayacağına bugün karar verecek.
Toyota'nın halihazırda Japonya genelinde 14 montaj fabrikası bulunuyor.