Toyota satışlarda açık ara fark attı | Genel Haberler

Toyota MotoToyota, Haziran ayında rekor sayıda araç üretti ve sattı.

Toyota Motor Corp., operasyonlar yarı iletkenler ve diğer parça kıtlığıyla mücadele etmeye devam ederken, Haziran ayında rekor sayıda araç üretti ve sattı.

Toyota'nın yaptığı açıklamaya göre, Daihatsu Motor Co. ve Hino Motors Ltd. yan kuruluşları da dahil olmak üzere küresel satışlar Haziran ayında yüzde 9 artışla 968.801 araca yükseldi. Aylık üretim hemen hemen yüzde 10 artarak 1 milyonun biraz üzerinde araca ulaştı.

Satışlar en çok Japonya, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'da arttı.

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