  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Toyota satışlarda açık ara fark attı
‹ Önceki Haber Avrupa faiz artırımından vaz mı geçiyor? Önemli isim konuştu Avrupa faiz artırımından vaz mı geçiyor? Önemli isim konuştu Sonraki Haber › Doğalgaz fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor Doğalgaz fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor

Toyota satışlarda açık ara fark attı

28.07.2023 - 12:10 | Son Güncelleme :
Toyota satışlarda açık ara fark attı | Genel Haberler

Toyota MotoToyota, Haziran ayında rekor sayıda araç üretti ve sattı.

 Toyota Motor Corp., operasyonlar yarı iletkenler ve diğer parça kıtlığıyla mücadele etmeye devam ederken, Haziran ayında rekor sayıda araç üretti ve sattı.

 Toyota'nın yaptığı açıklamaya göre, Daihatsu Motor Co. ve Hino Motors Ltd. yan kuruluşları da dahil olmak üzere küresel satışlar Haziran ayında yüzde 9 artışla 968.801 araca yükseldi. Aylık üretim hemen hemen yüzde 10 artarak 1 milyonun biraz üzerinde araca ulaştı.

 Satışlar en çok Japonya, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'da arttı. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
999 TL        
DOLAR
1.004 TL        
EURO
1.004 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.