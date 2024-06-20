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TOKİ'den konut çıkanlar dikkat! İlerleme durumu e-Devlet'te yayımlandı

20.06.2024 - 14:01 | Son Güncelleme :
TOKİ'den konut çıkanlar dikkat! İlerleme durumu e-Devlet'te yayımlandı | Genel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına ilişkin duyuru yayımladı.

Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunanlara yönelik açıklamada bulundu.

X platformu üzerinden yapılan açıklamada "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler" denildi.

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e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri yer alıyor. TOKİ'nin diğer projelerinden konut sahibi olacak olanlar da ilerleme seviyelerini görebiliyor.

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