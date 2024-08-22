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TOKİ 32 ilde arsa satışı

22.08.2024 - 08:02 | Son Güncelleme :
TOKİ 32 ilde arsa satışı | Genel Haberler

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 173 arsayı satışa, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını da kiraya sundu.

Muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 173 arsa, açık artırmayla satılacak.

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İstanbul’da da bir rekreasyon alanının kiraya sunulacağı açık artırma, 29 Ağustos’ta 10:30 saatinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

ARSALARA YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADEYLE SAHİP OLUNABİLECEK

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut’ta rekreasyon ve konut alanları, Bayburt’ta tarım ve hayvancılık tesis alanları, Diyarbakır’da konut ve ticaret alanları, İstanbul’da konut ve rekreasyon alanları, İzmir’de sanayi depolama alanları ve konut alanları bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.


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