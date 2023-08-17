Togg'dan 909 adet teslimat | Genel Haberler

Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının ilk 16 gününde 909 adet T10X Togg teslimatı gerçekleşti.

Yerli otomobil Togg’un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklanmıştı. Bunun üzerine Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 909 adet T10X Togg’un teslimatı gerçekleştiği bildirildi.

Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı.

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Ağustos ayı içinde Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsümüzde üretilerek kullanıcılarına teslim edilen T10X adedi Temmuz ayında yaptığımız toplam teslimat sayısını şimdiden geçti.#T10X#Togg pic.twitter.com/VXCNfBWpJk — Togg (@Togg2022) August 17, 2023

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