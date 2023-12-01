Togg'a zam geldi... İşte yeni fiyatlar | Genel Haberler

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a yollarda sıkça rastlanmaya başladı. İlgi odağı haline gelen Togg için fiyat düzenlemesi yapıldı.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg'a zam geldi. Teslimatları hızla devam eden Togg otomobilleri Türkiye yollarında görülürken ilerleyen zamanda yurt dışına da ihraç edilecek.

Yerli ve milli Togg'un fiyatları Aralık ayı başı itibarıyla güncellendi. En son yapılan elektrikli otomobillere yönelik ÖTV matrah artışıyla birlikte Togg'da vergi dilimi içinde kalacak fiyata göre ayarlamalar yapıldı. Diğer markalar da vergi dilimi içinde kalacak şekilde fiyatlarına zam yapmıştı.

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V1 RWD Standart Menzil fiyatı 1 milyon 227 bin 500 liradan 1 milyon 430 bin liraya, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 liradan 1 milyon 550 bin liraya, V2 RWD Uzun Menzil'in fiyatı ise 1 milyon 563 bin 500 liradan 1 milyon 820 bin liraya yükseldi. Böylece Togg araçlarına ortalama olarak yüzde 16,50 oranında zam geldi.

Böylece Togg, yapılan ÖTV düzenlemesi içinde zam görmüş oldu.

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