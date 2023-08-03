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Togg teslimatları devam ediyor

03.08.2023 - 12:00 | Son Güncelleme :
Togg teslimatları devam ediyor | Genel Haberler

Togg’un Zeytinburnu’ndaki mağazasında araç teslimatı ve test sürüşleri hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında toplamda 627 adet teslim edilirken, toplam teslimat sayısı 1435'e ulaştı. Deneyim merkezine gelen kullanıcılar yerli otomobile temas edip, sürüş tecrübesine varabiliyor.

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

Togg’un Zeytinburnu’ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında da teslimatlar hız kesmeden devam ediyor.

“BİZİM KENDİ ARACIMIZ VARKEN TESLA’YI TERCİH ETMEM”

Togg çekilişine katıldıklarını belirten bir vatandaş, “Çekilişten bana çıkmadı. Umarım bir sonraki çekilişte çıkar. Yerli ve elektrikli olduğu için tercih ediyorum. Etrafımda arkadaşlarım aldı çok memnunlar. Bende bugün buraya geldim belki almaktan vazgeçen olur diye ama maalesef kimse vazgeçememiş. Bizim kendi aracımız varken Tesla’yı tercih etmem. Aracın fiyatı gayet normal. Elektrikli tercih etmemdeki sebep yakıt fiyatlarından kaynaklı” diye konuştu.

Test sürüşüne gelen vatandaşlar ise araçlarını teslim alacağı günü bekliyor.


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