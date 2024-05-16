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Togg sahiplerinin yüzde 80'i D-Smart GO'yu kullanmaya başladı

16.05.2024 - 09:42 | Son Güncelleme :
Togg sahiplerinin yüzde 80'i D-Smart GO'yu kullanmaya başladı | Genel Haberler

Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart GO ile Türkiye’nin otomobili Togg’un oluşturduğu sinerji tuttu! Nisan ayından itibaren T10X’te erişime açılan D-Smart GO, Togg sahiplerinin yüzde 80’i tarafından kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar, platform üzerinden 100’den fazla TV kanalına canlı olarak ulaşabiliyor. Seyahat sırasında yolcu ekranı açık kalırken sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor.

Togg T10X sürücüleri, geçen aydan itibaren Tru.Store çevrimiçi uygulama mağazasından D-Smart GO’yu indirmeye başladı. Canlı TV özelliği ile hizmete sunulan D-Smart GO, sınıfının en büyük bilgi ve eğlence ekranına sahip olan T10X kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Yaklaşık bir ay gibi kısa sürede D-Smart GO’nun indirilme oranı yüzde 80’e ulaştı. Togg T10X sahipleri, platformu 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek.

3 GÜN ÖNCEYE SARMA ÖZELLİĞİ

Filmden diziye, haberden spora, çocuktan belgesele 100’ü aşkın ulusal ve D-Smart GO’ya özel kanalla hizmet veren platformda yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Bu şekilde izleyiciler hiçbir içeriği kaçırmıyor veya istedikleri sahneyi tekrar izleyebiliyor.

GÜVENLİKTEN TAVİZ YOK

Togg T10X’te sürücüler, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor. Ancak araç içinde bulunan sürücü dışındaki kişiler, yolcu ekranı üzerinden D-Smart GO’nun keyfini yaşamaya devam ediyor.

“SEÇ İZLE” SEÇENEĞİ YOLDA

D-Smart GO; arşivinde bulunan film, dizi, belgesel, çocuk, yaşam içeriklerinin yer aldığı ve her gün yenilenen “Seç İzle” seçeneğini Togg T10X için test etmeye başladı. 2025 ile birlikte “Seç İzle” seçeneği, Togg kullanıcılarının hizmetine sunulacak.


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