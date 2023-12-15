TOFAŞ'dan üretim açıklaması | Genel Haberler

Otomobil üreticisi TOFAŞ, Bursa'daki fabrikasında yapacağı bakım çalışmaları nedeniyle üretime 27 Aralık - 15 Ocak arasında ara verileceğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre TOFAŞ, Bursa fabrikasında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verecek. Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: Şirketimiz Bursa fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecek. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacak.

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