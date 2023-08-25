  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • TMSF'den 102 milyon lira muhammen bedelli satış
‹ Önceki Haber SPK'dan aracı kurum ve şahıslara ceza SPK'dan aracı kurum ve şahıslara ceza Sonraki Haber › Bir hissede emir iletim kanalları kısıtlandı Bir hissede emir iletim kanalları kısıtlandı

TMSF'den 102 milyon lira muhammen bedelli satış

25.08.2023 - 07:15 | Son Güncelleme :
TMSF'den 102 milyon lira muhammen bedelli satış | Genel Haberler

TMSF, Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF kayyım olarak atandığı Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkardı.

İhalede muhammen bedel 102 milyon TL olarak belirlendi. İhale 27.09.2023 tarihinde, saat 11:00’da yapılacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.028 TL        
DOLAR
1.028 TL        
EURO
1.032 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.