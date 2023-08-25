TMSF'den 102 milyon lira muhammen bedelli satış | Genel Haberler

TMSF, Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF kayyım olarak atandığı Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkardı.

İhalede muhammen bedel 102 milyon TL olarak belirlendi. İhale 27.09.2023 tarihinde, saat 11:00’da yapılacak.