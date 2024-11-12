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TMSF ihalesine 210 teklif

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#TMSF#İhale#Big Para
TMSF ihalesine 210 teklif
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 15:34

TMSF'nin Bursa'daki arsa ihalesine 210 kez teklif verildi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Bursa'da yer alan toplam 165 bin metrekarelik üç arsanın ihalesine 210 kez teklif verildi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki üç arsa için çıkılan ihalesi çekişmeli geçti.

Toplam 165 bin metrekarelik üç arsa için 5'inci kez düzenlenen ve 2,1 milyar lira bedelle açılan satış ihalesine iki yatırımcı katıldı. Kapalı zarfta alınan tekliflerin ardından geçilen açık artırma sonucunda, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 2 milyar 750 milyon liralık teklifiyle ihalenin kazananı oldu.

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#TMSF#İhale#Big Para

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