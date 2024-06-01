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Ticari gayrimenkulün fiyatı yüzde 81 arttı

01.06.2024 - 09:51 | Son Güncelleme :
Ticari gayrimenkulün fiyatı yüzde 81 arttı | Genel Haberler

Türkiye’de bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 oranında artan ‘Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi’ (TGFE), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 81.7, reel olarak ise yüzde 8.9 oranında artış gösterdi.

Ekonomi Servisi

Son açıklanan mart ayına ilişkin konut fiyat endeksinde yıllık nominal artış yüzde 52 olmuş, reelde ise yüzde 9.8 gerileme görülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 3 büyük ilde ticari gayrimenkul fiyatında en yüksek artış 92.6 ile Ankara’da görülürken, İzmir’de artış yüzde 81.3, İstanbul’da ise 69.1 oldu.

Ülke genelinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11.7 oranında artan ‘Dükkan Fiyat Endeksi’, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 82.8, reel olarak ise yüzde 9.6 oranında arttı. Dükkan fiyat endeksinde 3 büyük ilde en yüksek artış yüzde 94.4 ile Ankara’da görüldü. İzmir’de artış yüze 75, İstanbul’da 71.6 olarak açıklandı. 

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Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 oranında artan ‘Ofis Fiyat Endeksi’ bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 75.1, reel olarak ise yüzde 5 oranında yükseldi. Ofis fiyatlarında ise, 3 büyük ilde yüzde 113.1 artışla İzmir ilk sırada. Ankara’da artış yüzde 87.8, İstanbul’da 61.4 olarak hesaplandı.


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