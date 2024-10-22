Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan zehir tacirlerine darbe

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GerÃ§ekleÅŸtirilen ilk operasyonda, Edirne GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yapmak Ã¼zere KapÄ±kule GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±â€™na gelen tÄ±r mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. YakÄ±n takibe alÄ±narak x-ray tarama sistemine sevk edilen araÃ§ta ÅŸÃ¼pheli yoÄŸunluk tespit edilmesi Ã¼zerine, hassas burunlu narkotik dedektÃ¶r kÃ¶peklerin yardÄ±mlarÄ±yla yapÄ±lan detaylÄ± arama sonucunda tÄ±r dorsesinin taban kÄ±smÄ±na gizlenmiÅŸ vaziyette 160 ÅŸeffaf poÅŸet halinde yaklaÅŸÄ±k 180 kilogram esrar cinsi uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.

KARA HUDUT KAPILARINDA TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÃœKSEK KOKAÄ°N MÄ°KTARIÂ

KapÄ±kule GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ikinci operasyonda ise, TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yapmak Ã¼zere gelen bir tÄ±r risk analizi ve hedefleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde ekiplerce yakÄ±n takibe alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan deÄŸerlendirmeler sonucu x-ray tarama sistemine sevk edilen aracÄ±n yakÄ±t deposu iÃ§erisine zulalanmÄ±ÅŸ vaziyette 107 paket halinde, kara hudut kapÄ±larÄ±nda tek seferde ele geÃ§irilen en yÃ¼ksek miktar olarak yaklaÅŸÄ±k 120 kilo kokain cinsi uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.Â

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GÃœRBULAK GÃœMRÃœK KAPISIâ€™NDA 95 KÄ°LOGRAM METAMFETAMÄ°N YAKALANDIÂ

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerinin son operasyonu GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸti. GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda risk analizi ve hedefleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ekiplerin titiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde Ä°ranâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yapmak Ã¼zere GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±â€™na gelen tÄ±r cinsi araÃ§ mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â

GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerinin yakÄ±n takibe aldÄ±ÄŸÄ± tÄ±r Ã¼zerinde yapÄ±lan detaylÄ± arama sonucunda, araÃ§ta nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼ cinsi eÅŸya ile harmanlanmÄ±ÅŸ vaziyette yaklaÅŸÄ±k 95 kilogram metamfetamin ele geÃ§irildi.Â

Olaylarla ilgili soruÅŸturmalar, ilgili Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ± nezdinde devam ediyor.

GÃ¼mrÃ¼kler Muhafaza ekipleri uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶zverili ve dikkatli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ederek, genÃ§lerimizi hedef alarak toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ve refahÄ±na bÃ¼yÃ¼k tehdit oluÅŸturan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine finansman kaynaÄŸÄ± olan uyuÅŸturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor.

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