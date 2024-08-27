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Ticaret Bakanlığı'ndan kadın kuaförlerine pazar günü düzenlemesi

27.08.2024 - 16:51 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı'ndan kadın kuaförlerine pazar günü düzenlemesi | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan "Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu" açıklaması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024'ten itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan, kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve öneriler göz önünde bulundurularak, sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar neticesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verildiği ve uygulamanın 1 Temmuz 2024'te başladığı hatırlatıldı.

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Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan gibi organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığının ve bunun sonucunda da tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığının görüldüğü belirtilen açıklamada, ayrıca, ülkenin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024'ten itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan, kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verildi.


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