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Ticaret Bakanlığı'ndan emlak sektörüne 88.9 milyon lira ceza

28.06.2024 - 08:36 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı'ndan emlak sektörüne 88.9 milyon lira ceza | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı’ndan emlak sektörüne yönelik faaliyetler ve uygulanan idari para cezalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.
Bu kapsamda ilan platformlarında yer alabilen aldatıcı ilanların önlenmesi, bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla, ilgili Yönetmelikte değişikliğe gidilerek ilan platformlarına;

- İlan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama,

- İlana konu taşınmazın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülükleri getirilmişti.

Bu doğrultuda, ilk aşamada, taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, ilan platformlarının entegrasyonu ile Bakanlığımız bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

İkinci aşama olan yetki doğrulamasının da EİDS üzerinden yapılması planlanmaktadır. EİDS Yetki Doğrulama uygulamasına ilişkin sistem geliştirmeleri ve entegrasyonlara dair teknik çalışmalar devam etmekte olup, uygulamanın devreye alınmasıyla, sadece yetki belgeli emlak işletmelerinin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak, ve yetki belgesiz işletmelerce ilan girişi yapılamayacaktır.

Bunun yanında, kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi hedefi doğrultusunda, emlak sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce denetimlerimiz yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Bu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29.221.612 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Diğer taraftan, emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gerçekleşebilecek tüm durumlar Ticaret Bakanlığımızca yakinen takip edilmekte ve çok hızlı şekilde tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, ilan platformlarındaki konut ilanları takip ve kontrol edilerek piyasa dengesini bozan manipülatif fiyat artışlarıyla mücadele edilmekte ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, 2023 yılının Ekim ve Aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73.700.000 TL ve 2024 yılının Ocak ayında 45 emlak işletmesine 4.500.000 TL olmak üzere, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78.200.000 TL idari para cezası uygulanmıştı.

Bu defa, aynı çerçevede yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye 2024 yılı Haziran ayında 10.700.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Böylelikle Ticaret Bakanlığımızca Ekim 2023’ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88.900.000 TL’ye ulaşmıştır.

Bakanlığımızca gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak, gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, emlak sektörüne yönelik denetimler önümüzdeki günlerde de hız kesmeden sürdürülecektir.


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