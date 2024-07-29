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Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret açıklaması: 230 milyon lira ceza kesildi

29.07.2024 - 08:39 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret açıklaması: 230 milyon lira ceza kesildi | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk yarısında 40 e-ticaret firmasına 230 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Perakende ticarette giderek payı ve önemi artmakta olan mesafeli satışlar, kolay, çabuk ve pratik bir alışveriş metodu olması dolayısıyla bir yandan tüketiciler için vazgeçilmez hale gelirken diğer yandan bu tür alışverişlerde sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanının olmaması ve satıcı ile yüz yüze iletişim kurulmaması tüketicileri istismara karşı daha zayıf hale getirmektedir. Bu nedenle, bu alışverişlerde tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmeleri ile sözleşmeden cayma ve ürün teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup bu hususlar Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır." denildi.

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Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu çerçevede, 2024 yılı içerisinde Bakanlığımıza iletilen tüketici başvuruları doğrultusunda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını teminen başta tüketicinin bilgisi ve onayı olmaksızın ürünün stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve bu sürelere uyulmaması nedeniyle tüketiciler tarafından feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılmaması konuları olmak üzere tüketici mağduriyetlerinin yoğunlaştığı hususlarda Bakanlığımızca inceleme ve denetimler yapılmıştır. Bu kapsamda; 2024 yılında denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.

Bununla beraber 7 firmanın faaliyetlerinin ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157 nci ve 158 inci maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmelerini teminen İnceleme Raporlarına ek olarak 7 adet Soruşturma Raporu hazırlanarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiştir.

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Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine için Bakanlığımızca 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edilecektir."


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