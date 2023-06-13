  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında yeni rekor Altın fiyatlarında yeni rekor Sonraki Haber › Borsa İstanbul hızlı geriledi Borsa İstanbul hızlı geriledi

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza

13.06.2023 - 09:31 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyat uygulayanlara ceza | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlık fahiş fiyat uygulamalarını 11,2 milyon lira ceza kesildiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı yaptığı fahiş fiyat uygulaması neticesinde 335 bin 154 adet fiyat etiketini inceleyip 11 bin 301 adet aykırılığı tespit edip 11 milyon 244 bin 727  lira idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Perakende ticarette tüketicilerimizin yazılı ya da elektronik sözleşme akdedilmeksizin yüz yüze yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilerek kendileri için en avantajlı mal veya hizmeti satın almalarına imkan veren fiyat etiketine ilişkin tüketici mevzuatında yapılan özel düzenlemeler ile tüketicilerimizin korunması amacının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçları söz konusu mevzuat düzenlemelerinde özetle;
Perakende satışa arz edilen malların, ambalajlarının, kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket bulunması veya aynı bilgileri içeren listelerin uygun yerlere asılması,
Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanması zorunlu olduğu,

İndirimli satışlar başta olmak üzere fiyat etiketinin gerçeğe uygun olması ve yanıltıcı aldatıcı bilgiler içermemesi gerektiği hususları yer almaktadır.

Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63.003 adet firma nezdinde 1.216.164 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23.536 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.918.561 -TL idari para cezası, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 17.278 adet firma nezdinde 335.154 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11.301 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.244.727 -TL idari para cezası uygulanmıştır.

Diğer taraftan, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden fiyat etiketlerinin güncel ve gerçeği yansıtan fiyatları belirtir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda 10.06.2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malin kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlüklerine; başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.