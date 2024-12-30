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Ticaret Bakanlığı 14 kimyager istihdam edecek.

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#Ticaret Bakanlığı#Posta#Kariyer
Ticaret Bakanlığı 14 kimyager istihdam edecek.
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 09:15

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun 14 kimyager alınacak.

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Başvurular 3-14 Şubat 2025 döneminde dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar, belirlenen illerin tamamına istek sıralarına göre tercihte bulunabilecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.

Başvurular sonucu belirlenen asıl ve yedek aday listesi Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.

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#Ticaret Bakanlığı#Posta#Kariyer

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