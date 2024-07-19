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THY'nin bilgi sistemlerinde arıza

19.07.2024 - 10:10 | Son Güncelleme :
THY'nin bilgi sistemlerinde arıza | Genel Haberler

Türk Hava Yolları'nın bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama yaşandı.

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

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Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.


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