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THY'den ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#THY#Bilet#Kampanya
THYden ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 09:22

Türk Hava Yolları 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yurt içi seyahatleri kapsayan kampanya düzenledi.

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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kampanya düzenledi.

Yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

Kampanya kapsamında 78.500 adet koltuk arz edildi.

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#THY#Bilet#Kampanya

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