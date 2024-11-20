THY'den ücretsiz tur imkanı

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Türk Hava Yolları (THY), yurt dışından gelen ve başka bir ülkeye gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yolcularına ücretsiz şehir turuyla gezmelerine fırsat sağlıyor.

İstanbul'u uçuşlarında aktarma noktası olarak kullanan yolcular, THY'nin "TourIstanbul" projesi kapsamında keyifli bir deneyim yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'nda, 6 ila 24 saat arasında bağlantı süresi olan yolcular, iki uçuş arasında kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

Buradan özel "TourIstanbul" otobüslerine alınan yolcular, rehber eşliğinde düzenlenen etkinlik sonrasında uçuşları için yeniden İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

THY'nin 2009 yılında başlattığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen turlar, 2022 yılında yeniden hizmete girdi.

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Transit yolcularını, sabah saatlerinde özel otobüsle alan THY görevlileri, misafirlerini Dolmabahçe Sarayı'na getiriyor. Burada geleneksel kahvaltı verilen yolcular, giriş ücreti ödemeden Topkapı Sarayı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni rehber eşliğinde geziyor.

Öğle yemeği de ikram edilen yolcular, daha sonra kentin diğer önemli tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra İstanbul Havalimanı'na ulaştırılıyor.



"DÜNYADAKİ DİĞER HAVA YOLLARINDAN FARKLIYIZ"

THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin uluslararası transfer yolcularına yönelik olduğunu söyledi.

Turun masraflarının THY tarafından karşılandığını belirten Yormaz, "Tur saatine uygun bekleme süreleri olan yolcularımızı ücretsiz gezdiriyoruz. Müze girişleri de ücretsiz. Tur saatine göre, kahvaltı, öğle veya akşam yemeği ikram ediyoruz. Bu minvalde de dünyadaki diğer hava yollarından veya şehir programları yapan diğer havalimanlarından farklıyız." dedi.

Yolcuların İstanbul Havalimanı'ndaki iki farklı noktada tura başvurabildiğini anlatan Yormaz, yolcularını bekleme sürelerine göre farklı turlarda ağırladıklarını kaydetti.

Günde 6 farklı tur düzenlediklerini belirten Yormaz, yolcularını kış döneminde alışveriş, yaz aylarında ise Boğaz turunda ağırladıklarını dile getirdi.

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Havacılık sektöründe rekabetin çok fazla olduğuna dikkati çeken Yormaz, "Amacımız, bekleyen yolcularımıza İstanbul'u tanıtarak THY'yi tercih etmelerini sağlamak. Etkinliğe katılan yolcuların yüzde 68'i aslında THY'yi 'TourIstanbul' programından dolayı tercih ediyor. Amacımız yolcularımızı İstanbul Havalimanı'nda diğer uçuşlarını beklerken, atıl zamanlarında İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ve güzelliklerini görmelerini sağlamak." diye konuştu.

Yormaz, 2024 yılında TourIstanbul'u ilk sırada ABD'li misafirlerinin tercih ettiğini, ikinci sırada Çinliler, daha sonra ise sırasıyla Meksikalı, Kazakistanlı ve Fransız yolcularının geldiğini aktardı.

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Turun 2009 yılından bu yana hizmet verdiğini vurgulayan Yormaz, "Dünyadan her ay yaklaşık 242 farklı şehirden ve 123 ülkeden 160 farklı pasaport türünden yolcumuza hizmet veriyoruz. 2009'dan bu yana 585 bin 455 yolcumuzu ağırladık. 2024 yılında ise şu ana kadar 100 bin yolcuyu aşmayı başardık, o anlamda 2024 rekor yılımız." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR MİSAFİRPERVERLİK GÖRMEDİM"

Pakistanlı Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Abdulhalik Ghauri, tura katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD'nin Şikago kentinden Pakistan'ın Karaçi şehrine gideceğini belirten Ghauri, "Daha önce böyle bir tura katılmadım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir misafirperverlik görmedim. Ücretsiz kahvaltı, öğle yemeği, ücretsiz ulaşım desteği, tüm gün rehberlik hizmeti veriliyor. Müze girişleri bile ücretsiz. Bu da beni çok şaşırttı. Bu en mükemmel reklam yolu olmuş. Bu cömertlik ve ev sahipliği ile THY ve Türk insanı çok seviliyor." dedi.



"İNSANLAR TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEREK BU TURA KATILMALI"

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Nepal asıllı ABD'li öğretmen Bhumika Maskey, televizyondan ve birçok Youtube kanalında bu turu gördüğünü ve katılmak istediğini söyledi.

Planlı bir şekilde saatleri ayarlayarak tura katılmak için uçak biletini aldığını anlatan Maskey, "Tüm gün süren turu tercih ettik. Ücretsiz kahvaltı yaptık. Birçok yer gördük, Ayasofya ve Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı gibi. Öğle yemeğinden sonra da birçok yeri göreceğiz. Ücretsiz olmasını sevdim. İnsanlar THY’den bilet almalı, Türkiye'yi ziyaret ederek bu tura katılmalı." diye konuştu.

Maskey, tura ilişkin yaşadığı deneyimi sosyal medya hesaplarından arkadaşlarına duyuracağını da sözlerine ekledi.



"EN ÇOK BAKLAVAYI VE BABAGANNUŞU SEVDİM"

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ABD'li Natalia Todoroviç, eşiyle tatil için gittikleri Mauritius Adası'ndan döndüklerini, 13 saat bekleme sürelerinin olması nedeniyle tura katıldıklarını anlattı.

İstanbul üzerinden ABD'nin New Jersey kentine gideceklerini söyleyen Todoroviç, "Harika bir tur gerçekten. Harika bir planlama yapılmış. Önemli tarihi ve turistik merkezleri, önemli camileri gördük. Kahvaltı çok güzel ve öğlen yemeği de harikaydı. En çok baklavayı ve babagannuşu sevdim. Ayasofya'yı çok beğendim. Her şeyin ücretsiz olduğumu bilmiyordum. Çok şaşırdım. THY, bu şekilde Türk misafirperverliğini gösteriyor. Gelecek sefer bilet almayı düşündüğümde bu deneyimim hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Todoroviç, İstanbul Havalimanı'ndan çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Goran Todoroviç de eşiyle beklentilerinin çok ötesinde bir tura dahil olduklarını söyledi. Etkinlikte iyi bir planlama yapıldığını belirten Todoroviç, "Simit çok güzeldi. Baklava lezzetliydi. İstanbul'a ilk kez gelmiyorum. Ayasofya güzel ancak Sultanahmet Camisi biraz daha bana değişik geldi." dedi.