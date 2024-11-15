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THY'den ücretsiz internet

Güncelleme Tarihi:

#THY#İnternet#İstanbul Havalimanı
THYden ücretsiz internet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 15:49

THY, İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz internet erişimi başlattı.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda kullanılması için ‘TKWIFI’ adında ücretsiz internet erişim hizmeti başlattıklarını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi X hesabından İstanbul Havalimanı’nda yerli ve yabancı misafirler için ’TKWIFI’ adında ücretsiz internet kullanım hizmeti başlattıklarını belirtti.

Ekşi yaptığı paylaşımda, “İstanbul Havalimanı daha da güzelleşiyor. TKWIFI hizmetimizle havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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#THY#İnternet#İstanbul Havalimanı

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