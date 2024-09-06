  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • THY'den Doğu Avrupa ülkelerine bilet kampanyası
‹ Önceki Haber Tarımda yeni dönem: Bakan Yumaklı detayları paylaştı Tarımda yeni dönem: Bakan Yumaklı detayları paylaştı

THY'den Doğu Avrupa ülkelerine bilet kampanyası

06.09.2024 - 11:47 | Son Güncelleme :
THY'den Doğu Avrupa ülkelerine bilet kampanyası | Genel Haberler

Türk Hava Yolları, Türk vatandaşları için Doğu Avrupa ülkelerine 109 USD’den başlayan fiyatlarla gidiş dönüş bilet alabilecek.

THY tarafından yapılan açıklamada, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 6 - 17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2024 – 31 Mart 2025 (Prag, Tallinn, Riga, Kişinev 1 Ekim 2024 – 31 Mart 2025) tarihleri arasında Köstence’ye 109 dolar, Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş ve Cluj’a 139 dolar, Budapeşte, Prag, Krakow ve Varna’ya 159 dolar, Kişinev’e 169 dolar, Bakü, Tallinn, Riga ve Vilnius’a 179 dolar, Gence ve Nahcivan’a 189 dolar, Varşova’ya 199 dolardan başlayan fiyatlardan gidiş dönüş bilet alabilecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.001 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.