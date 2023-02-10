THY'den deprem seferberliği | Genel Haberler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bölgeye düzenlediği tahliye ve kargo uçuşlarıyla depremzedelerin yanında olan Türk Hava Yolları (THY), bölgede bulunan personelleriyle hem yardımları ulaştırıyor hem de arama-kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

THY iştiraklerinden olan TFS ve TAFA bünyesinde çalışanlar depremin ilk saatinden itibaren bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor. AFAD'da arama kurtarma ekibi olarak kayıtlı olan THY çalışanları da izinli sayılarak deprem bölgesine gitti. Kabin memurları ve pilotlardan kurulan Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği 'İSİMSİZLERTK' ise topladıkları yardımları depremzedelere ulaştırdı.

THY uçaklara çocuk maması, bebek bezi, çorap, atkı, bere, çikolata ve yiyeceklerden oluşan ikramları uçuş öncesi depremzedelere ikram ediyor. Bir depremzedenin "Beni Adana'dan o gece İstanbul'a ücretsiz getiren Anadolujet'e kimliğim olmadığı halde biletimi hazırlayan görevliye, uçakta sabahtan beri ayağımda olan ıslak çorabı çıkartıp iniş sırasında torba gibi bir şey istediğimde çantasındaki çorabını getiren hostes hanıma minnettarım" paylaşımına THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ekibimizle gurur duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun" diyerek cevap verdi.

DEPREMZEDELERDE ÇADIR KURDULAR, YARDIMLARI TESLİM ETTİLER



THY'de kabin memurları tarafından kurulan İSİMSİZLERTK ise depremin ilk saatinden itibaren topladıkları yardımları depremzedelerde buluşturdu. Kabin memurları hayırsever vatandaşların destekleri ile beraberinde getirdikleri çok sayıda çocuk montu, bere, atkı, çorap, eldiven, hazır yemek, konserve yiyecek, süt, çocuk maması gibi ihtiyaç ürünleri de İstanbul'dan deprem bölgesine 17 saatlik yolculuğun ardından bölgeye ulaştırdı. AFAD yetkilileri ile iletişime geçen kabin memurları, çadır sırası bekleyen vatandaşlarla birlikte çadırlarını teslim alarak kurumlarına yardım etti.

3 TIRLIK YARDIM TOPLADILAR

İsimsizler derneğinin üyelerinin yanı sıra Türk Hava Yolları Teknik A.Ş çalışanları kendi imkanlarıyla topladıkları 3 TIR'lık insani yardımı kargo uçaklarıyla deprem bölgesine ulaştırdı. Gönderilen yardım malzemelerinde gıda, kıyafet, ısıtıcı, yatak ve hijyen ürünlerinden oluşan 150 palet yardım, depremden etkilenen kentlerdeki vatandaşlara ulaştırıldı. Bu arada Türk Hava Yolları (THY) uçaklarına yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) personeline yaptığı duyuruda başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya, Dalaman, Adana, Ankara, Bodrum, Eskişehir Havalimanlarında ihtiyaç listesi hazırlayarak şirket yardım kampanyası başlattı.

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