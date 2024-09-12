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THY, Sidney uçuşlarına başlıyor

12.09.2024 - 09:04 | Son Güncelleme :
THY, Sidney uçuşlarına başlıyor | Genel Haberler

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Avustralya'nın Sidney şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Türk Hava Yolları uçuş ağına yeni bir destinasyon daha kattı. THY'den KAP'a yapılan açıklamaya göre Avustralya'nın Sidney şehrine tarifeli seferler başlatılacak.

THY'den yapılan açıklama şöyle:

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Avustralya'nın Sidney şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.


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