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THY pilot alacak

05.10.2022 - 12:08
THY pilot alacak | Genel Haberler

Türk Hava Yolları, yetiştirilmek üzere pilot alımına başlıyor. Pilot adaylarının 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşları arasından seçileceği açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda pilot ailesini büyütüyor. Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayınlayan THY, açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi.

389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9’uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı. İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.


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