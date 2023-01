THY personeline yüzde 20 zam | Genel Haberler

Türk Hava Yolları, personel maaşlarını yüzde 20 artırdığını duyurdu. Şirket, ilk 6 ayda çalışan ücretlerine yüzde 47,34 oranında zam yapmıştı.

Toplu iş sözleşmesiyle ilgi konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Rekorlar ve başarılarla geride bıraktığımız bir yılın ardından 90’ıncı yılımıza büyük heyecanlar ve hedeflerle başladık. Uçuş sayılarımız hem hedeflerimizin haklılığını gösteriyor hem de Türk Hava Yolları ailesi olarak hepimizin azmini ve gayretini artırıyor. Tüm bu başarılara ise 90 yıllık tarihimizdeki her başarıda olduğu gibi siz değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte imza attık. Birlikteliğimizin önemini her fırsatta vurguluyor, sizlerin koşullarını her fırsatta iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu amaca yönelik olarak ve İnsan Kaynakları Başkanlığımıza gelen geri bildirimler doğrultusunda Hava-İş Sendikası ile uzun süredir yürütmekte olduğumuz görüşmelerin başarıyla sonuçlandığını bildirmekten ve imzaladığımız ek protokolleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Maaş artışlarına ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Türk Hava Yolları ile Hava-İş sendikası arasında imzalanan ek protokolle; 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ne göre yüzde 16,4 (enflasyon + yüzde 1) oranında yapılacak olan ücret artışının yüzde 20 olarak yapılmasına; memur, uzman ve mühendis iş gruplarındaki unvanların çeşitlendirilmesine; memur, uzman ve mühendis şeflerimiz için farklılaşan şeflik tazminatlarının eşitlenmesine ve artırılmasına; refakatçi ve saatlik mazeret izinlerinin tanımlanmasına; iş, uçuş tazminatları kademelerinin yeniden düzenlenmesine ve tüm kademeler arası geçiş sürelerinin 2 yıl olarak güncellenmesine; sosyal yardım kalemlerinde enflasyon artışına ek olarak iyileştirmeler gerçekleştirilmesine; hamile idari izinli uçuş çalışanlarının ücretlerinde personel lehine düzenleme yapılmasına karar verildi” denildi.

