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THY 'dünyanın ilk ekmeği'ni yolcularına sunacak

19.09.2024 - 14:23 | Son Güncelleme :
THY 'dünyanın ilk ekmeği'ni yolcularına sunacak | Genel Haberler

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Şanlıurfa'nın Göbeklitepe bölgesinde üretilen buğdaydan yapılan, "dünyanın ilk ekmeği" olarak nitelendirilen ekmeğin 22 Eylül'de ABD'nin New York kentine icra edilecek uçuşta yolculara ikram edileceğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medeniyetin beşiği olarak bilinen Taş Tepeler ile Göbeklitepe'de günümüzden 12 bin yıl önce tarımsal devrimin yaşandığını bildiklerini belirtti.

Bu devrimde en önemli yerin ekmeğe ait olduğuna dikkati çeken Bolat, "Evcilleştirilen buğday ve elde edilen ekmek günlük yaşamda ve toplumsal ritüellerde büyük rol oynamış, bu bölgede yerleşimin, tarımsal üretim tekniklerinin, öğütme ve pişirme yöntemlerinin gelişmesini sağlamış." ifadelerini kullandı.

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Bolat, gastronomik anlamda büyük bir sıçrama olan buğday ve ekmeğin tüm inançlar ile dinlerde ne kadar önemli olduğunu bildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli arkeolojik kazı alanlarından biri olan bu bölgeden elde edilen buğdaydan elde edilen ilk ekmeği yolcularımızla buluşturacak, Anadolu'nun köklü tarihini ve zenginliklerini dünyanın dört bir yanında tanıtacağız. İlk olarak 22 Eylül'de New York uçuşumuzda yolcularımızın beğenisine sunacağımız bu ekmek üstün hizmet ve ikram kalitemizin bir örneği olmasının yanı sıra kültürel zenginliklerimizi tanıtma noktasındaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor."


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