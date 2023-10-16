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THY’den yolculara bilet kolaylığı

16.10.2023 - 11:45 | Son Güncelleme :
THY’den yolculara bilet kolaylığı | Genel Haberler

İsrail'e uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, Mısır, Ürdün ve Lübnan sınırlarında yaşanan olayların artması nedeniyle bu ülkelere gidecek yolculara bilet iade ve değişiklik için ilave haklar tanındığını açıkladı.

Konu ile ilgili olarak havayolu şirketinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, Mısır, Ürdün ve Lübnan sınırlarındaki olaylar nedeniyle 07 Ekim 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in 07 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023 (dâhil) tarihleri arasındaki tüm Mısır, Ürdün ve Lübnan seferlerine kayıtlı yolcularımızın işlemleri ücret kurallarına bakılmaksızın 31 Ekim 2023 (dâhil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır. Rezervasyon ve parkur değişiklikleri, varış noktasının aynı bölgede olması kaydıyla ceza bedeli alınmadan, varsa ücret farkı tahsil edilerek yapılacaktır. İade talepleri, rezervasyona ait ücret kuralları kapsamında işleme alınacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 10 Aralık 2023 (dâhil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır. Bilet değişiklik ve iade işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi veya biletin satın alındığı acenteler aracılığı ile yapılabilecektir. Yukarıdaki belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup yolcunun sonraki değişiklik talepleri ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılabilecektir" denildi.


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