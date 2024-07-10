THY’den maaş açıklaması geldi: Spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor | Genel Haberler

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yönetim kadrosu maaşları ile ilgili açıklama yaptı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden,

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir. Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.

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