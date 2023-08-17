Tesla'nın yenilenen Model 3'ünü bekleyenlere müjde | Genel Haberler

Kaynaklar, Çin'in 30 Eylül'de başlayan Ulusal Tatili boyunca üretimin artacağını da aktardı.

Şirketin Ağustos ayının sonlarında Tesla galerilerine gönderilecek olan teşhir araçları üretmenin son aşamalarında olduğu belirtildi.

Tesla Inc.'in yenilenen Model 3'ünün seri üretimi, ABD'li otomobil üreticisinin bazı mevcut modellerde yeni bir fiyat indirimi turunu başlatmasıyla birlikte önümüzdeki ay Çin'de başlayabilir.

Tesla Inc.'in yenilenen Model 3'ünün seri üretimi, ABD'li otomobil üreticisinin bazı mevcut modellerde yeni bir fiyat indirimi turunu başlatmasıyla birlikte önümüzdeki ay Çin'de başlayabilir.

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