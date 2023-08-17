Tesla'nın yenilenen Model 3'ünü bekleyenlere müjde | Genel Haberler

Tesla'nın yenilenen Model 3'ünü bekleyenlere müjde
Tesla Inc.'in yenilenen Model 3'ünün seri üretimi, ABD'li otomobil üreticisinin bazı mevcut modellerde yeni bir fiyat indirimi turunu başlatmasıyla birlikte önümüzdeki ay Çin'de başlayabilir.
Tesla Inc.'in yenilenen Model 3'ünün seri üretimi, ABD'li otomobil üreticisinin bazı mevcut modellerde yeni bir fiyat indirimi turunu başlatmasıyla birlikte önümüzdeki ay Çin'de başlayabilir.
Şirketin Ağustos ayının sonlarında Tesla galerilerine gönderilecek olan teşhir araçları üretmenin son aşamalarında olduğu belirtildi.
Kaynaklar, Çin'in 30 Eylül'de başlayan Ulusal Tatili boyunca üretimin artacağını da aktardı.