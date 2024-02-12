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Tesla'dan indirim kararı

12.02.2024 - 07:00 | Son Güncelleme :
Tesla'dan indirim kararı | Genel Haberler

Tesla, ABD'de satıştan bazı Model Y otomobillerin fiyatlarını düşürme kararı aldı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, ABD'de satışta olan bazı Model Y araçlarının fiatlarını 29 Şubat'a kadar düşürme kararı aldı.

Tesla, Model Y arkadan itişli ve Model Y Uzun Menzilli modellerinin fiyatlarını 1000 dolar düşürdü. Model Y arkadan itişli 42 bin 900 dolara uzun menzillisi ise 47 bin 990 dolara düştü. Fiyatlar yüzde2-2.3 arasında düşüş yaşadı.

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Model Y Performance varyantı ve diğer modellerin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı.

1 MART'TAN SONRA 1000 DOLARDAN FAZLA ARTIŞ OLABİLİR

Sadece 29 Şubat'a kadar sürecek olan kampanya kapsamı sonrasında 1 Mart'ta fiyatların 1000 dolardan daha fazla artabileceği kaydedildi.


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