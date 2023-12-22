Tesla'dan büyük geri çağırma | Genel Haberler

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 120 bin aracını kaza sırasında kapı kilitlerinin açılası riski nedeniyle geri çağıracak.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'da geri çağırma olacak. Herhangi bir kaza anında kabin kapılarının kilidinin açılması riski nedeniyle ABD'de 120 bin 423 araç geri çağırılacak.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPILDI

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınladığını duyurdu.

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MODEL S VE MODEL X ETKİLENİYOR

Geri çağırma kapsamına 2021-2023 Model S ve Model X araçları dahil edildi.

ABD'DEKİ NEREDEYSE TÜM ARAÇLARI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Tesla, geçtiğimiz hafta ABD'de 2 milyondan fazla aracı geri çağırmış ve bugüne kadarki en büyük geri çağırma işlemini gerçekleştirmişti.

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