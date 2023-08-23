Tesla hisseleri hızlı geriledi | Genel Haberler

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'daki fabrikası için üretim hedeflerini düşürünce hisseleri de geriledi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisseleri geriledi. Tesla'nın Almanya'daki fabrikası için üretim hedefleri geriledi. Buna paralel olarak hisselerde de düşüş yaşandı.

Mart ayında belirlenen haftalık 5 bin adet üretim Temmuz ve Ağustos aylarında 4350'ye inmesi Tesla hissesini düşürdü.

Wall Street'te seans açılışı öncesi işlemlerde Tesla yüzde 2,3 düşüşle 227,79 dolara indi.

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