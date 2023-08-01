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Tesla, girişimde sınır tanımıyor... İşte yeni planı

01.08.2023 - 14:27
Tesla, girişimde sınır tanımıyor... İşte yeni planı | Genel Haberler

Tesla, dokuz elektrikli yarı kamyon şarj istasyonu inşa etmek için ABD'den yaklaşık 100 milyon dolar destek bekiyor.

 Tesla Inc., Teksas'ın güney sınırından kuzey Kaliforniya'ya uzanan bir rota boyunca dokuz elektrikli yarı kamyon şarj istasyonu inşa etmek için ABD'den yaklaşık 100 milyon dolar destek bekiyor. 

 Şirketin yöneticileri, Mayıs ile Temmuz başı arasında Teksas Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilen e-postalarda, şirketin her birinin Tesla Semi araçları için sekiz adet 750 kilovatlık şarj cihazı ve rakipleri tarafından üretilen kamyonlar için dört şarj cihazı ile donatılmasını önerdiğini bildirdi.

 Başarılı olursa, ABD'de türünün ilk örneği bir şarj ağı olacak. Teksas, Arizona ve Kaliforniya'da bölgesel karayolu taşımacılığının yanı sıra Teksas'tan Kaliforniya'ya uzun mesafeli elektrikli kamyon taşımacılığına olanak sağlayacak. ABD, malları taşımak için büyük ölçüde ticari kamyonlara güveniyor, ancak sektörün sera gazı emisyonlarını sınırlamak için mücadele ediyor.

 Tesla yöneticileri, Texas yetkililerine koridorun, diğer amaçların yanı sıra ABD geçiş sistemlerini modernize etmek için oluşturulan büyük bir yeni iki partili altyapı programının bir parçası olarak dağıtılacak federal hibelere hak kazanabileceğini bildirdi.


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