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Tesla fiyatlarını düşürdü

07.04.2023 - 09:16 | Son Güncelleme :
Tesla fiyatlarını düşürdü | Genel Haberler

Zayıflayan ekonomi nedeniyle Tesla satışlarını korumak için fiyat indirimine gitti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla fiyat indirimine gitti. Şirket zayıflayan ekonomi nedeniyle satışlarında kayba uğramamak için indirim gerçekleştirdi.

Tesla Model 3'ün performans versiyonunda fiyatı yüzde 1,9, Model S'in temel versiyonunda yüzde 5,6 oranında indirim yaptı.

Model S'in temel versiyonu 84 bin 900 dolar, performans versiyonunun fiyatı yüzde 4,5 düşüşle 104 bin 900 dolar oldu.

Model 3'ün temel ve performans versiyonlarının fiyatı 1000 dolar düştü. Temel versiyonun fiyatı 41 bin 990 dolar, performans versiyonun fiyatı 52 bin 900 dolar oldu.


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